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17:09, 23 июня 2023Забота о себе

Застенчивым людям подсказали способ избавиться от неловкости в общении

Социолог посоветовал начинать разговор первым, чтобы избавиться от неловкости в общении

Фото: Abigail Keenan / Unsplash

Застенчивым людям следует морально готовиться к мероприятиям, где будет много незнакомцев, и быть смелыми, считает социолог Тай Таширо, занимающийся вопросами взаимодействия и общения. Его мнение приводит Insider.

Таширо отметил, что в последнее время люди чаще испытывают неловкость при коммуникации друг с другом в реальном мире. Он объяснил это тем, что огромное количество взаимодействий переместилось в социальные сети и мобильные приложения. По его словам, теперь многим требуется больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно в новой обстановке или компании.

Специалист дал совет морально готовиться к любому мероприятию, чтобы чувствовать себя увереннее. Он подсказал два способа настроиться на нужный лад: подбадривать себя и заранее формулировать ожидания от взаимодействия с людьми и его цель. Еще один действенный способ избавиться от смущения, по мнению Таширо, — быть смелым. Он посоветовал вместо того, чтобы стоять в одиночестве, идти к людям и начинать разговор первым. «Звучит пугающе для некоторых, но я всегда убеждался, что окружающие воспринимают это нормально», — отметил специалист.

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    Екатерина Улитина
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