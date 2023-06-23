Две балканские страны захотели вступить в Шенгенскую зону

EurActiv: Болгария и Румыния могут вступить в Шенгенскую зону в 2023 году

Болгария и Румыния планируют вступить в Шенгенскую зону к октябрю 2023 года. Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе и болгарском правительстве.

Так, уже осенью две балканские страны могут ввести безвизовый режим с государствами Евросоюза (ЕС) через авиасообщение. Убрать наземный пограничный контроль предполагается в январе 2024 года.

Ранее Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать захотевших вступить в Шенгенскую зону Болгарию и Румынию. За балканские государства выступили 25 из 27 министров стран ЕС. Против высказались представители Нидерландов (против Болгарии) и Австрии (против Румынии).

Однако после этого Болгария провела активные действия по реформе судебной системы в стране, благодаря чему решение Нидерландов изменилось. Тем не менее Австрия до сих пор придерживается прежнего решения. Австрийские власти против вступления Румынии из-за проблем с нелегальной миграцией.