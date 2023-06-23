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22:44, 23 июня 2023Путешествия

Канада официально начала расследование трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике

TSB: Канада начала расследование разрушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане

Фото: Reuters

Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан» в Атлантическом океане, сообщило Управление транспортной безопасности (TSB) страны.

Как уточнили в ведомстве, судно под канадским флагом перевозило батискаф. «Запускаем расследование фатального происшествия с участием судна под канадским флагом Polar Prince и частно управлявшегося батискафа "Титан"», — говорится в официальном заявлении.

Специалисты проверят работу Polar Prince с точки зрения безопасности. Они опросят экипаж, соберут информацию о случившемся.

22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв, направленный внутрь. После этого береговая охрана США заявила, что все пять членов экипажа батискафа — генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле, — погибли.

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    Марина Совина
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