На отправившемся к «Титанику» батискафе с туристами закончился кислород. Остался ли у людей шанс на спасение?

Кислород на пропавшей в Атлантическом океане подлодке «Титан» закончился в 14:08 по мск

Запасы кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» закончились в четверг, 22 июня, в 14:08 по мск. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, члены экипажа спустившейся под воду лодки могли растянуть резервы кислорода на определенный срок. Тем не менее, никакой новой информации об успехах в поиске в настоящее время нет.

Когда пропал батискаф

Подводный аппарат под названием «Титан» с пятью туристами на борту отправился на экскурсию к затонувшему в Атлантике лайнеру «Титаник» днем 18 июня. По данным береговой охраны Бостона, он перестал выходить на связь спустя один час и 45 минут после погружения на четыре километра вглубь. С момента спуска под воду людям в батискафе должно было хватить кислорода на 96 часов.

96 часов отводилось на спасение экипажа батискафа

Сразу после исчезновения подлодки начались поисково-спасательные работы в Атлантическом океане. В настоящее время над местом затопления «Титаника» все еще находится флотилия из не менее десяти кораблей, двух подводных лодок-роботов и нескольких самолетов, сканирующих океан на любые признаки пропавшего батискафа.

Соединенные Штаты выделили военно-транспортный самолет C-130, а Канада — патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Поиски все еще ведутся примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисково-спасательной операции также принимает участие канадское исследовательское судно Polar Prince. На второй день поисков один из членов экипажа спасателей поблагодарил всех неравнодушных за попытки связаться с командой и узнать последние новости. Дайвер Рори Голден (Rory Golden) просил людей думать о хорошем.

Реакция и предложения помощи со всего мира действительно поражают и показывают настоящую доброту людей в такое время Рори Голден дайвер

Причины исчезновения

С моменты пропажи батискафа с радаров эксперты пытались предположить причины случившегося. По разным версиям, это мог быть выход электроники из строя или попадание аппарата в сильное подводное течение с выбросом в неприступное место. Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри посчитал, что батискаф мог застрять среди обломков «Титаника».

Он [батискаф] мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии Крис Пэрри британский контр-адмирал в отставке

Бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора в беседе с журналистами выразил сомнения в том, что судно успеют найти вовремя с учетом того, что кислород на аппарате должен был закончиться в четверг, 22 июня, в 14:08 по московскому времени.

Минимальные надежды на положительный исход ситуации появились днем в среду, когда канадский самолет P-3, оснащенный гидролокатором, обнаружил периодические стуки, которые, как надеялись эксперты, исходили от экипажа «Титана». Стуки были слышны из-под поверхности воды примерно в месте погружения исчезнувшей подлодки. Они звучали с четким интервалом в 30 минут. Тем не менее, вскоре эксперты допустили, что это могли быть всего лишь звуки океана.

Подводный аппарат «Титан», на котором пятеро туристов спускались в обломкам «Титаника» Фото: ABACA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин заявил, что при авариях на подводных лодках и глубоководных аппаратах обычно включается ответчик, который может отвечать на запросы по гидроакустической связи.

Или просто идут сигналы, которые напоминают стук метронома. Их могут запеленговать находящиеся рядом корабли

Игорь Курдин председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга запаса

Кудрин пояснил, что если батискаф до сих пор не всплыл с использованием аварийного сброса балласта, то следует предположить, что он затонул. Вполне возможно, что произошла разгерметизация корпуса в момент погружения, и аппарат заполнился водой, констатировал ветеран ВМФ.

Почему пропавший «Титан» невозможно спасти

Как сообщил Daily Mail со ссылкой на экспертов, переход людей с пропавшего батискафа на другую субмарину под водой невозможен, так как «Титан» не имеет соответствующих механизмов. Даже в случае их обнаружения для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства. С его помощью можно будет присоединить трос к батискафу и вытащить его на поверхность, на что уйдет несколько часов.

Понадобится много времени, часы, чтобы спуститься на дно, а потом прикрепить спасательный трос

Стивен Макгинти автор книги «Погружение: нерассказанная история спасения самой глубокой подводной лодки в мире»

По его словам, все зависит от того, найдут ли батискаф вовремя и на какой глубине он находится. Спасательная операция, по оценкам экспертов, займет не менее 24 часов с момента обнаружения подводного аппарата.

Найти затерявшийся в глубинах батискаф — непростая задача, заключил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру». Для этой цели необходимо взять пилинг с нескольких точек. Кроме того, задача усложняется поиском на большой глубине при скорости беспилотных аппаратов не больше трех узлов.

Поэтому довольно много времени уйдет на то, чтобы обнаружить батискаф Тенгиз Борисов подводник

Можно ли помочь экипажу, если батискаф обнаружат

Эксперты отмечают, что члены экипажа затонувшего батискафа могли попробовать растянуть количество кислорода на более долгий срок, избегая разговоров. При этом не исключено, что кислород закончился даже раньше установленного времени в 96 часов. Кроме того, даже в случае обнаружения подводного аппарата, на его извлечение из глубин океана понадобится не менее нескольких часов.

Если они сильно застряли, беспилотные подводные аппараты вряд ли способны их подтолкнуть так, чтобы они выбрались. Они, скорее всего, могут еще и усугубить ситуацию. Я думаю, что, к величайшему сожалению, времени на это не хватит. Дай бог, чтобы я ошибался Тенгиз Борисов подводник

С этим согласился и почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон. Профессор также выразил обеспокоенность тем фактом, что попытки выяснить местоположение батискафа по неопознанным шумам могут отвлечь спасателей и увести поиски от области, которую действительно необходимо изучить, если источником шума было не судно.

Страшные последствия для туристов на борту «Титана»

Ветеран ВМС США Дейл Моле предупредил о страшных последствиях для здоровья пропавших в Атлантическом океане на батискафе туристов. Он описал «враждебную» среду на борту коммерческих подводных аппаратов — по его данным, пассажиры сталкиваются с истощением запаса кислорода, токсичным уровнем углекислого газа и падением температуры. Пропавший «Титан» оснащен скруббером углекислого газа, однако у большинства кораблей его мощность ограничена. Кроме того, существует риск переохлаждения из-за низких температур в глубинах океана, а также гипервентиляции, вызванной паническими атаками.

Исследовательское судно Deep Energy, помогающее искать батискаф «Титан» Фото: U.S. Coast Guard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Моле назвал спасение пассажиров батискафа гонкой со временем. Кроме того, он допустил, что туристы могут погибнуть от разрыва сосудов из-за давления.

«Когда люди находятся в герметичном пространстве, большинство думает о кислороде, однако большую озабоченность вызывает углекислый газ», — сказал эксперт.

Кто находится на борту «Титана»

Известно, что на борту исчезнувшего батискафа «Титан» находится британский миллиардер и исследователь, основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг. 58-летнего бизнесмена называют ключевой фигурой международного авиастроительства.

По словам его близких, Хардинг — любитель экстремальных путешествий. В 2021 году он исследовал Марианскую впадину, а в 2022 отправился в космос на корабле основателя интернет-компании Amazon Джефа Безоса. Он успел обернуться вокруг Земли через Южный и Северный полюса.

Еще один миллиардер на «Титане» — один из самых богатых людей Пакистана, 48-летний Шахзада Давуд. Его 19-летний сын Сулейман тоже находится на борту.

Семья Давуд — одна из наиболее влиятельных в Пакистане и имеет тесные связи с Великобританией. По информации Daily Mail, семья проживает в особняке в графстве Суррей. Отец Шахзады, 79-летний Хуссейн, является председателем производящей удобрения компании Dawood Hercules Corporation.

Четвертым членом экипажа стал французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, который считается ведущим специалистом в мире по «Титанику». Он является директором программы подводных исследований Premier Exhibitions, RMS Titanic, Inc. Ранее в беседе с Irish Examiner мореплаватель открыто говорил об опасностях погружения под воду.

Когда вы находитесь очень глубоко под водой, вы умрете прежде, чем поймете, что что-то происходит, так что это не проблема

Поль-Анри Наржеоле французский исследователь

Наконец, пятый пропавший турист на «Титане» — основатель компании по подводным погружениям OceanGate Стоктон Раш. Его компании и принадлежит исчезнувший батискаф. Мужчина с детства интересовался исследованиями и мечтал отправиться в космос. В 14 лет он научился нырять с аквалангом, поскольку хотел изучать океан.

Жена одного из туристов имеет связь с «Титаником»

Как стало известно, жена Стоктона Раша имеет связь с жертвами крушения «Титаника». Она является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, находившихся на корабле в день трагедии. Супруга владельца батискафа Венди Раш — праправнучка погибшей в 1912 году пары. Чету Штраусов называют самой богатой из всех жертв затопления «Титаника».

Согласно данным архивов, Штраус с супругой были пассажирами первого класса. Выжившие в катастрофе вспоминали, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, уступив его женщинам и детям, ожидающим возможности спастись. При этом Ида отказалась оставить мужа и осталась с ним до конца. На тот момент супруги прожили в браке 40 лет.