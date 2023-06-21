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16:36, 21 июня 2023Путешествия

Названа причина появления подводных шумов в районе поисков пропавшего батискафа

Ветеран ВМФ Кудрин: при авариях на глубоководных аппаратах обычно включается ответчик

Фото: Ifremer / Reuters

Названа причина появления подводных шумов в районе поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа с туристами. О них «МК» рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

По его словам, при авариях на подводных лодках и глубоководных аппаратах обычно включается ответчик, который может отвечать на запросы по гидроакустической связи. «Или просто идут сигналы, которые напоминают стук метронома. Их могут запеленговать находящиеся рядом корабли», — добавил эксперт.

Кудрин пояснил, что если батискаф до сих пор не всплыл с использованием аварийного сброса балласта, то следует предположить, что он затонул. «Вполне возможно, что произошла разгерметизация корпуса в момент погружения, и аппарат заполнился водой», — констатировал ветеран ВМФ.

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Информацию о том, что в районе поисков пропавшего пилотируемого подводного аппарата спасатели зафиксировали похожие на стук звуки, сообщает CNN со ссылкой на служебную записку правительства США. По данным издания, подводные шумы были обнаружены 20 июня с помощью гидролокаторов.

Ранее ветеран ВМС США Дейл Моле предупредил о страшных последствиях для здоровья пропавших в Атлантическом океане на батискафе туристов. Сообщается, что пассажиры могут столкнуться с истощением запаса кислорода, токсичным уровнем углекислого газа и падением температуры.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал 18 июня во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник». Сейчас в Атлантическом океане проводятся поисково-спасательные работы. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

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    Марина Черняк
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