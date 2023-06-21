Ветеран ВМС США предупредил об опасностях на борту пропавшего батискафа

Ветеран ВМС США Моле: туристы батискафа могут столкнуться с истощением запасов кислорода

Ветеран ВМС США Дейл Моле предупредил о страшных последствиях для здоровья пропавших в Атлантическом океане на батискафе туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае эксперт опубликовал в медицинском журнале статью, в которой подробно описал «враждебную» среду на борту коммерческих подводных аппаратов — по его данным, пассажиры сталкиваются с истощением запаса кислорода, токсичным уровнем углекислого газа и падением температуры.

По информации издания, пропавший батискаф «Титан» оснащен скруббером углекислого газа, однако у большинства кораблей его мощность ограничена. Кроме того, существует риск переохлаждения из-за низких температур в глубинах океана, а также гипервентиляции, вызванной паническими атаками.

В разговоре с изданием Моле назвал спасение пассажиров батискафа гонкой со временем. Кроме того, он допустил, что туристы могут погибнуть от разрыва сосудов из-за давления. «Когда люди находятся в герметичном пространстве, большинство думает о кислороде, однако большую озабоченность вызывает углекислый газ», — сказал эксперт.

Батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник». По данным экспертов, кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 30 часов. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.