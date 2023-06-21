Пожар, поступление воды или разрушение давлением: подводник назвал три версии происшествия с батискафом в Атлантике

Подводник Токтаридис назвал три случившего с батискафом: поступление воды, давление, пожар

Бывший капитан батискафа, подобного пропавшему в Атлантическом океане, основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис назвал три версии возможного происшествия с подводным судном. По его словам, там могло произойти поступление воды, внешнее давление или пожар, передает РИА Новости.

По версии подводника, первый вариант ЧП — это поступление воды внутрь подводного судна даже в случае очень маленькой трещины.

Первый — это поступление воды, что очень опасно при таком давлении, внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров Костас Токтаридис бывший капитан батискафа, основатель и владелец центра дайверов в Греции

В этом случае повышается давление в кабине, кроме того, лодка теряет плавучесть и не может всплыть.

Вторая версия — то, что батискаф раздавило внешним давлением, такое происходит очень быстро, корпус мог не выдержать.

Второй возможный сценарий — коллапс, то есть батискаф раздавило внешним давлением. Такое происходит очень быстро. Это катастрофическое сдавливание корпуса, и он мог не выдержать Костас Токтаридис бывший капитан батискафа, основатель и владелец центра дайверов в Греции

Третий вариант — пожар или, например, задымление при коротком замыкании. Дым мог очень быстро проникнуть в кабину капитала, и он не смог предпринять действия для возвращения. При этом Токтаридис отметил, что всех пассажиров обучают действиям на случай, если что-то случится с капитаном.

Эксперт считает наиболее вероятными первый и второй сценарий. Он подчеркнул, что никому неизвестно, что произошло на самом деле.

Может ли выжить экипаж

Эксперт уточнил, что все батискафы имеют возможность поддержания жизни на 96 часов в штатной ситуации, в это время экипаж может пользоваться связью, электричеством, у него есть запас кислорода, воды и питания.

Токтаридис рассказал, что через 1 час 45 минут после начала погружения пропала связь, также на судне сообщили, что сбросили балласт, что говорит о внештатной ситуации. Подлодка могла опуститься на глубину 3150 метров.

Статистика не дает больших шансов на возвращение их живыми. Они не ответили ни на один вызов, которые постоянно идут с судна поддержки Костас Токтаридис бывший капитан батискафа, основатель и владелец центра дайверов в Греции

Ранее стало известно, что основатель OceanGate Стоктон Раш еще в интервью 2020 года указал на недостаток батискафа, который ранее пропал в Атлантике. По его словам, подводный аппарат демонстрировал признаки «циклической усталости».

Можно ли найти батискаф

Токтаридис ответил на вопрос, сложно ли найти батискаф на такой глубине. Он пояснил, что «Титан» имеет систему подводного акустического позиционирования, чтобы на суше знали, где он находится.

Трудность заключается в том, что на место обнаружения должен спуститься робот, который попытается поднять его на поверхность. Такие аппараты есть, например, у компании Phoenix International, которая выполняет пилотируемые и беспилотные подводные операции по всему миру, они могут погружаться на глубину до шести тысяч километров.

Но подводный робот ROV должен прибыть в район, это займет не меньше четырех дней. Он должен встать точно над местом нахождения батискафа. Должно быть специальное судно, которое стоит очень дорого Костас Токтаридис бывший капитан батискафа, основатель и владелец центра дайверов в Греции

Эксперт оценил стоимость подъема пропавшего батискафа на поверхность более чем в сто миллионов долларов.

Что известно о пропавшем батискафе

О пропаже корабля с туристами стало известно 19 июня. Также сообщалось, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов.

Как сообщил командир береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер, площадь поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа составила 15 тысяч квадратных километров. США и Канада расширяют возможности, чтобы вести поиски под водой, для этого в океан были сброшены звукоулавливающие буи, они могут обнаружить звуки, которые издают находящиеся на борту.

Телеканал NBC News сообщил, что пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность. Как отметили журналисты, Лохридж был нанят для проведения испытаний подводных аппаратов и уволен.