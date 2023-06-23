Психолог объяснил тягу миллионеров к экстремальному туризму и риску для жизни

Психолог Скотт Лайонс: миллионеры рискуют жизнью из-за скуки

Богачи рискуют жизнями и занимаются экстремальным туризмом из-за скуки и желания почувствовать эйфорию. Об этом изданию Daily Mail рассказал психолог Скотт Лайонс.

Специалист объяснил, что обладатели крупных состояний со временем начинают скучать и испытывать тягу к опасным приключениям. По его словам, миллионеры прыгают с парашютом, покоряют Килиманджаро и опускаются на дно океана с одной целью — уйти от однообразия повседневной жизни.

Лайонс добавил, что экстремальный туризм, помимо новизны и захватывающих эмоций, дает миллиардерам ощущение эксклюзивности, собственной важности и мощи. Это особенно важно при низкой самооценке, которая, по словам психолога, нередко бывает у богатых людей.

По мере того как растет доход, вы начинаете общаться с людьми, у которых денег еще больше. Богатство — это постоянный вызов и опыт сравнения себя с другими. Вращаясь в этих кругах, возникает ощущение, что нужно еще больше Скотт Лайонс психолог

Как утверждает Лайонс, на некоторых людей риск действует подобно наркотику. Он объяснил, что миндалевидное тело в мозге оценивает опасность и впрыскивает в организм гормональный коктейль, состоящий из дофамина, тестостерона, норадреналина, адреналина и серотонина. Когда опасность проходит, начинается эйфория, которая возвышает человека над всем прошлым опытом. По словам Лайонса это ощущение продолжается всего несколько секунд и вызывает привыкание. Чтобы ощутить его вновь, нужно рисковать сильнее.

В заключение психолог отметил, что некоторые люди занимаются экстремальными видами спорта из-за социального давления. Так, по его словам, нередко в кругу влиятельных людей каждый пытается показать себя более смелым и сильным, чем другие.

Ранее в сотнях метрах от затонувшего корабля «Титаник» были найдены обломки батискафа «Титан», связь с которым прервалась 18 июня. На его борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном и другие туристы, заплатившие за спуск по 250 тысяч долларов.