Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:07, 23 июня 2023Забота о себе

Психолог объяснил тягу миллионеров к экстремальному туризму и риску для жизни

Психолог Скотт Лайонс: миллионеры рискуют жизнью из-за скуки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonathan Francis / Unsplash

Богачи рискуют жизнями и занимаются экстремальным туризмом из-за скуки и желания почувствовать эйфорию. Об этом изданию Daily Mail рассказал психолог Скотт Лайонс.

Специалист объяснил, что обладатели крупных состояний со временем начинают скучать и испытывать тягу к опасным приключениям. По его словам, миллионеры прыгают с парашютом, покоряют Килиманджаро и опускаются на дно океана с одной целью — уйти от однообразия повседневной жизни.

Лайонс добавил, что экстремальный туризм, помимо новизны и захватывающих эмоций, дает миллиардерам ощущение эксклюзивности, собственной важности и мощи. Это особенно важно при низкой самооценке, которая, по словам психолога, нередко бывает у богатых людей.

По мере того как растет доход, вы начинаете общаться с людьми, у которых денег еще больше. Богатство — это постоянный вызов и опыт сравнения себя с другими. Вращаясь в этих кругах, возникает ощущение, что нужно еще больше

Скотт Лайонспсихолог

Как утверждает Лайонс, на некоторых людей риск действует подобно наркотику. Он объяснил, что миндалевидное тело в мозге оценивает опасность и впрыскивает в организм гормональный коктейль, состоящий из дофамина, тестостерона, норадреналина, адреналина и серотонина. Когда опасность проходит, начинается эйфория, которая возвышает человека над всем прошлым опытом. По словам Лайонса это ощущение продолжается всего несколько секунд и вызывает привыкание. Чтобы ощутить его вновь, нужно рисковать сильнее.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал. Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал.Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
21 июня 2023

В заключение психолог отметил, что некоторые люди занимаются экстремальными видами спорта из-за социального давления. Так, по его словам, нередко в кругу влиятельных людей каждый пытается показать себя более смелым и сильным, чем другие.

Ранее в сотнях метрах от затонувшего корабля «Титаник» были найдены обломки батискафа «Титан», связь с которым прервалась 18 июня. На его борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном и другие туристы, заплатившие за спуск по 250 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»
    Названа самая раздражающая привычка пассажиров самолетов
    В России модернизируют головки самонаведения для ракет
    Российская юмористка рассказала о необычной просьбе на концерте
    Россиянин регулярно истязал маленького сына и попал под следствие
    Косатка протаранила яхту пенсионера
    Бывший депутат захотел квартиру с бассейном и разозлил соседей
    Психолог объяснил тягу миллионеров к экстремальному туризму и риску для жизни
    Ольга Серябкина в бассейне записала видео про бывшего возлюбленного
    Путину доложили о неандертальцах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.