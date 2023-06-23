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14:35, 23 июня 2023Россия

На крыше школы в Москве нашли беспилотник

SHOT: в Москве на крыше школы на Хавской улице нашли беспилотник
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

На крыше школы на Хавской улице в Москве нашли беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, дрон размером 15 на 15 сантиметров обнаружили на крыше перехода между основным зданием учебного заведения и пристройкой. Сейчас на месте инцидента работают полицейские. Тип беспилотника не уточняется.

Накануне стало известно, что беспилотный летательный аппарат с камерой и флешкой рухнул возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Размер дрона составил 70 на 30 сантиметров. Идентификационных обозначений на беспилотнике не нашли.

Кроме того, 22 июня сообщалось, что житель Новой Москвы голыми руками поймал дрон, залетевший на его участок. Беспилотник в течение трех дней летал над стройкой на участке 49-летнего мужчины. Россиянин выждал момент, когда аппарат снизится, и перехватил его.

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    Константин Лысяков
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