Перечислены способы улучшить кредитную историю

Брокер Шардин назвал услугу «кредитного доктора» способом улучшить банковскую историю

Банки неохотно одобряют займы клиентам с плохой кредитной историей, однако возможность исправить это существует, считает кредитно-ипотечный брокер «Финарди» Дмитрий Шардин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил несколько способов, которые позволят улучшить эту информацию.

Коротко о том, что такое кредитная история — это информация обо всех кредитах и займах, оформленных на ваше имя, включая исполненные по сроку и просроченные Дмитрий Шардин кредитно-ипотечный брокер «Финарди»

Необходимо погасить долги

По словам Дмитрия Шардина, если кредитная история испорчена, в первую очередь необходимо погасить текущие просрочки и микрозаймы.

«Можно оформить кредит в банке или у инвестора с помощью брокера под залог недвижимости или авто, закрыть проблемные кредиты. Далее вовремя оплачивать ежемесячные платежи, и кредитная история будет налаживаться. Из банков будут поступать предложения оформить кредитную карту или небольшой потребительский кредит — лучше воспользоваться ими, вносить платежи вовремя и тем самым обновлять информацию о себе в бюро кредитных историй. Банки при запросах будут видеть, что платите вы сейчас хорошо», — объяснил он.

Новый кредит

Если есть уже закрытые проблемные счета, а сейчас банки в кредитах отказывают, можно также воспользоваться залоговым кредитованием, считает специалист.

«Если нет такой возможности, стоит подать заявку на кредитную карту, либо рассрочку на товар в магазине. Данные кредитные продукты одобряются лучше потребительских, внесение вовремя ежемесячных платежей по ним также улучшит кредитную историю», — сказал Дмитрий Шардин.

«Кредитный доктор»

Некоторые банки предлагают услугу «кредитного доктора», суть которой в выдаче карт без денег, но с обязательным условием внесения ежемесячных платежей по ней, рассказал он.

«В кредитной истории клиента появляется новый счет с положительной информацией о платежах. После прохождения таких программ, банки, видят, что кредиты сейчас оплачиваются в срок, в этом случае с большей вероятностью предоставят кредит наличными», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам — общий объем просроченной задолженности по итогам мая составил 225 миллиардов рублей.