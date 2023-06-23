Врач назвала продукты для укрепления нервной системы

Врач Альмира Гимранова призвала есть рыбу и печень для укрепления нервной системы

Невролог Альмира Гимранова призвала есть печень и рыбу для укрепления нервной системы. В беседе с «Лентой.ру» главный врач «Клиники восстановительной неврологии» назвала полезные для нервов продукты.

По словам врача, нервную систему необходимо поддерживать и укреплять, чтобы исправно работали и другие системы организма. Делать это можно в том числе и с помощью питания.

Витамины группы B

Витамины группы B участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. Кроме того, они помогают преобразовывать пищу в энергию для мозга и нервной системы, поддерживают гормональный баланс и защищают от стресса, пояснила невролог. Витамины группы B содержатся в мясе, печени, рыбе, яйцах, молочных продуктах, злаках, орехах и зеленых овощах.

Витамин C

Гимранова пояснила, что этот витамин способствует производству коллагена, укрепляющего стенки сосудов и оболочки нервных клеток. Витамин C есть в цитрусовых фруктах, киви, черной смородине, перце, капусте и зелени.

Витамин E

Витамин E, по словам невролога, также обладает антиоксидантными свойствами и способствует регенерации нервных клеток. Кроме того, он улучшает кровоснабжение мозга и снимает усталость.

Витамин E содержат растительные масла, орехи, семечки, зеленые овощи и злаки

Альмира Гимранова невролог

Магний

Этот микроэлемент регулирует работу нервно-мышечной системы, участвует в передаче нервных импульсов и способствует расслаблению мышц, говорит врач. При его недостатке может возникать раздражительность, бессонница, головные боли и судороги. Магний содержится в шоколаде (особенно на кэробе), бананах, фасоли, горохе, соевых продуктах и зелени.

Кальций

Кальций необходим для работы мышц и нервов, а также для поддержания костной ткани. Он участвует в процессах возбуждения и торможения в нервной системе и помогает сохранять эмоциональное равновесие. Этот микроэлемент есть в молочных продуктах (особенно в твердых сырах), рыбе (особенно в сардине), миндальных орехах и семечках, пояснила Гимранова.

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют обмен веществ и работу нервной системы. При его недостатке может развиваться гипотиреоз, при котором снижается умственная и физическая активность, появляется апатия, сонливость и депрессия. Йод содержится в морепродуктах (особенно в водорослях), йодированной соли и молочных продуктах Альмира Гимранова невролог

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