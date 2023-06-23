Блинкен заявил о введении санкций против двух сотрудников ФСБ

Госсекретарь США Блинкен заявил о введении санкций против двух сотрудников ФСБ России

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан России — сотрудников ФСБ Егора Попова и Алексея Суходолова «за попытки подорвать демократические процессы в США». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Власти США утверждают, что Суходолов и Попов — агенты ФСБ, которые также руководили «Антиглобалистским движением России». Попов, по их данным, является куратором лидера «Антиглобалистского движения России» Александра Ионова. Суходолов же указан как начальник подразделения Попова.

«Чтобы защитить нашу демократию, а также помочь защитить наших союзников и партнеров, Соединенные Штаты будут продолжать действовать для сдерживания и срыва операций Кремля по злонамеренному влиянию», — подытожил Блинкен.

В июле 2022 года Министерство юстиции США обвинило россиянина Александра Ионова в организации многолетней кампании по вредоносному влиянию на американское общество. По информации ведомства, Ионов действовал по указанию ФСБ России, создавая внутри США политические группы, которые должны были сеять раздор среди американцев и вмешиваться в местные выборы.