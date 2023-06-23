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07:54, 23 июня 2023Среда обитания

Сотни людей остались без газа из-за поврежденного газопровода в Крыму

Правительство Крыма: в Кореизе поврежден газопровод, около 500 абонентов остались без газа

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Газопровод поврежден в поселке городского типа Кореиз в Крыму. В результате без газа остались сотни людей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Как заявили власти, без газа временно остаются около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня, пообещали в правительстве.

Ранее ядовитое облако газа появилось над Комсомольском-на-Амуре. Согласно предварительным данным, токсичный выброс произошел на металлургическом заводе «Амурсталь». Сотрудники Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры выясняют обстоятельства.

В апреле ядовитое облака дыма образовалось в Германии после пожара на складах в районе Ротенбургсорт. Власти предупредили жителей района, что газы и химические компоненты в воздухе могут оказаться опасными для здоровья. Пожар и задымление были официально классифицированы как «крайняя опасность».

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    Марина Совина
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