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17:41, 23 мая 2023Среда обитания

Ядовитое облако появилось над российским городом

Ядовитое облако газа появилось над Комсомольском-на-Амуре

Кадр: телеграм-канал «Важные новости Хабаровского края»

Ядовитое облако газа появилось над Комсомольском-на-Амуре. О происшествии в российском городе сообщает информагентство AmurMedia.

По словам инспектора по охране окружающей среды главного управления регистрационного контроля и лицензирования краевого правительства Михаила Тиняева, появление облака зафиксировали утром 23 мая. Согласно предварительным данным, токсичный выброс произошел на металлургическом заводе «Амурсталь». Сотрудники Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры выясняют обстоятельства.

Заключение будет сделано после проведения надзорной проверки. Природоохранная прокуратура оценит соблюдение предприятием законодательства в сфере охране атмосферного воздуха и примет меры при наличии оснований.

В апреле ядовитое облака дыма образовалось в Германии после пожара на складах в районе Ротенбургсорт. Власти предупредили жителей района, что газы и химические компоненты в воздухе могут оказаться опасными для здоровья. Пожар и задымление были официально классифицированы как «крайняя опасность».

Александра Качан
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