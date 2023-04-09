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11:54, 9 апреля 2023Мир

Стало известно о ядовитом облаке дыма в Германии после пожара

Spiegel: в Гамбурге образовалось ядовитое облако дыма после крупного пожара на складах

Фото: STAFF / Reuters

В немецком Гамбурге образовалось ядовитое облако дыма после крупного пожара на двух складах в районе Ротенбургсорт. Об этом сообщает газета Spiegel.

Как пишет издание, власти предупредили население этого района о том, что люди могут пострадать от «газов и химических компонентов в воздухе». Жителей в официальном предупреждении также призвали немедленно закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры.

Уточняется, что облако дыма движется в сторону города. В официальном предупреждении пожар и задымление были классифицированы властями как «крайняя опасность». Радиостанция NDR сообщает со ссылкой на пожарную часть, что на месте возгорания происходит выброс сероводорода.

Ранее как минимум два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в штате США Пенсильвания. Как заявляли правоохранители, еще по меньшей мере шесть человек были госпитализированы. Кроме того, семеро числились пропавшими без вести. Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа.

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Кристина Есикова
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