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06:20, 25 марта 2023Мир

Два человека погибли при пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании

ABC: при пожаре на шоколадной фабрике в штате Пенсильвания погибли как минимум 2 человека

Фото: pixabay.com

Как минимум два человека погибли, семеро пропали без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, еще по меньшей мере шесть человек госпитализированы, степень тяжести их травм не уточняется. Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа. Расследование инцидента продолжается.

О взрыве и последующем пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании сообщалось ранее, инцидент попал на видео. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился.

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Марина Совина
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