В США взорвалась шоколадная фабрика

АВС: в Пенсильвании произошли взрыв и пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer

В США, штате Пенсильвания в пятницу, 24 марта, произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на очевидцев.

Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.

Местные СМИ сообщают о «многочисленных раненых», не приводя их точное число. Также утверждается, что до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара.

В пятницу, 24 марта, на территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв. ЧП произошло на территории научно-производственного комплекса в Арамиле.