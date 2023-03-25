Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:21, 25 марта 2023Мир

В США взорвалась шоколадная фабрика

АВС: в Пенсильвании произошли взрыв и пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer
СюжетПожары в США:

В США, штате Пенсильвания в пятницу, 24 марта, произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на очевидцев.

Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.

Местные СМИ сообщают о «многочисленных раненых», не приводя их точное число. Также утверждается, что до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара.

В пятницу, 24 марта, на территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв. ЧП произошло на территории научно-производственного комплекса в Арамиле.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден отказался верить в успешное сближение России и Китая
Российские войска уничтожили польскую САУ Krab в ДНР
Босого мужчину в одних шортах заметили на улице в Москве
Риз Уизерспун решила развестись с мужем после 12 лет брака
Российские врачи спасли женщину с двумя беременностями
В российском регионе появилось восемь новых миллиардеров
Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти по Дружбе
В США взорвалась шоколадная фабрика
Дачников предупредили об изменениях правил по разведению огня
TikTok обвинили в срыве производства боеприпасов для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.