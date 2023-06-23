В гражданских больницах Петербурга согласились лечить участников СВО

«Фонтанка»: в шести гражданских больницах Петербурга согласились лечить участников СВО

В шести гражданских больницах Санкт-Петербурга согласились лечить участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

О таком решении он объявил, выступая в 442-м военном клиническом госпитале Минобороны России.

В конце мая депутаты Госдумы обратились к правительству с инициативой предоставить возможность военным лечиться в гражданских медучреждениях. Замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев тогда отметил, что госпиталям передадут около пяти тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, чтобы разгрузить медицинские мощности ведомства.

По информации «Фонтанки», среди шести городских клиник, в которых будут обслуживать участников боевых действий, есть Мариинская больница и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Осенью прошлого года главврачи этих стационаров были одними из инициаторов организации оказания помощи военным.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам СВО составила стандарт из 20 мер поддержки бойцов и их семей.