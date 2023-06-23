Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 23 июня 2023Россия

В гражданских больницах Петербурга согласились лечить участников СВО

«Фонтанка»: в шести гражданских больницах Петербурга согласились лечить участников СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В шести гражданских больницах Санкт-Петербурга согласились лечить участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

О таком решении он объявил, выступая в 442-м военном клиническом госпитале Минобороны России.

В конце мая депутаты Госдумы обратились к правительству с инициативой предоставить возможность военным лечиться в гражданских медучреждениях. Замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев тогда отметил, что госпиталям передадут около пяти тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, чтобы разгрузить медицинские мощности ведомства.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

По информации «Фонтанки», среди шести городских клиник, в которых будут обслуживать участников боевых действий, есть Мариинская больница и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Осенью прошлого года главврачи этих стационаров были одними из инициаторов организации оказания помощи военным.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам СВО составила стандарт из 20 мер поддержки бойцов и их семей.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление Обамы о Крыме
    США расширили список антироссийских санкций
    МАГАТЭ высказалось о новой встрече с российской делегацией
    В Сенегале выразили готовность сыграть со сборной России по футболу
    Москвичи рассказали об отношении к суррогатному материнству
    США заставили химического гиганта поплатиться миллиардами за загрязнение воды
    Застенчивым людям подсказали способ избавиться от неловкости в общении
    Стилистка перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды
    Поставки Су-57 в ВКС России увеличат в 2023 году
    Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.