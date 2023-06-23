Мужчина два месяца делал копию сумки Hermès за миллионы рублей ради возлюбленной

Агент по недвижимости Александр Суэй из США сделал возлюбленной копию сумки Hermès Birkin

Агент по недвижимости Александр Суэй из Вашингтона, США, за два месяца сделал возлюбленной копию сумки люксового бренда Hermès за миллионы рублей. Соответствующая история появилась в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 89 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом liveyoursway рассказал, что его девушка мечтала об аксессуаре Hermès Birkin, стоимость которого составляет 110 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей). Ввиду того, что пара не могла себе позволить такую покупку, Суэй нашел в сети чертежи нужной сумки и просмотрел видеоуроки по созданию подобных изделий, чтобы ее повторить.

В интервью изданию DailyMail мужчина сообщил, что на работу потратил 60 дней. При этом он объяснил, что купил несколько материалов из кожи и специальные инструменты, потратив на все 380 долларов (32 тысячи рублей).

В соцсетях он также признался, что вручную сделал около тысячи отверстий, чтобы прошить сумку. «Это отнимало много времени и было болезненно из-за позы, в которой я находился долгое время», — уточнил он. Помимо этого, Суэй смастерил подвеску для изделия в виде лошади, оригинал которой стоит около тысячи долларов (84,2 тысячи рублей).

Подписчики оценили поступок блогера в комментариях под публикациями, в которых он рассказывал об этапах своей работы. «Настоящая сумка стоит 110 тысяч долларов, а эта просто бесценна», «Я думаю, что иметь партнера, который догадался сделать такой подарок и решился потратить столько сил, — это больше, чем быть просто обладателем сумки Birkin», — восхитились они.

Ранее модный бренд создал сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли. Известно, что предмет может пройти сквозь игольное ушко и сделан из смолы. Сообщается, что на сумке смогли вырезать монограмму Louis Vuitton с помощью микроскопа.