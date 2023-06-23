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21:02, 23 июня 2023Спорт

Названы риски при занятиях горячей йогой

TechInsider рассказал, что горячая йога может увеличить риск теплового удара

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Журналисты TechInsider назвали риски при занятиях горячей йогой. Материал доступен на сайте издания.

В материале рассказывается, что бикрам-йога сочетает в себе позы йоги, дыхательные упражнения при температуре помещения около 40 градусов Цельсия. Обычно она практикуется около 90 минут. Практика горячей йоги создает дополнительную физиологическую нагрузку на тело, развивая силу, гибкость и равновесие.

При этом горячая йога может увеличить риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара. Отмечается, что людям с болезнями сердца или высоким кровяным давлением нужно соблюдать осторожность и проконсультироваться с врачом перед занятиями.

22 июня международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина назвала способ расслабить поясницу за 10 минут. Нужно сесть на колени и развести их. Затем наклониться вперед и вытянуть руки по полу перед собой, положив лоб на коврик, отвести плечи от ушей, сохраняя руки прямыми.

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    Анастасия Борисова
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