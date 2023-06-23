К поджогу релейных шкафов в Москве оказались причастны двое граждан Казахстана

Baza: в Москве силовики задержали двух граждан Казахстана за поджог релейных шкафов

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Казахстана по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге рядом с Варшавским шоссе. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, задержанные 25 и 27 лет рассказали силовикам, что нашли подработку в мессенджере. За поджог им заплатили 30 тысяч рублей, которые они получили на криптокошелек.

В отношении задержанных возбуждено дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).

15 июня сообщалось, что полиция Подмосковья задержала 45-летнего гражданина Украины по подозрению в поджоге релейного шкафа на перегоне Подольск — Гривино. Он работал на Службу безопасности Украины (СБУ), которая прислала ему видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также готовила его к совершению теракта в столичном регионе.