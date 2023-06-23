Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 23 июня 2023Россия

Чиновники предложили россиянке искать лекарство дочери-инвалиду у перекупщиков

Нижегородский Минздрав предложил матери ребенка-инвалида искать лекарство у перекупщиков

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Нижегородский Минздрав предложил матери ребенка-инвалида искать жизненно важное лекарство у перекупщиков. Об этом россиянка рассказала Telegram-каналу Ni Mash.

По словам женщины, ее младшей дочери с рождения диагностировали эпилепсию. Для жизни ребенку необходим противосудорожный препарат «Сабрил», стоимость которого составляет около 20 тысяч рублей. Первые четыре года семья самостоятельно покупала лекарство, но со временем денег стало не хватать, и в 2022 году родители девочки обратились в суд, который обязал региональный Минздрав обеспечить ребенка препаратом.

Как утверждает россиянка, месяц назад чиновники перестали снабжать семью «Сабрилом». «Препарат застрял на таможне. Они предложили самой купить у перекупщиков за границей этот препарат, взять чеки и возместить у них», — рассказала женщина.

Ранее в 2022 году в Башкирии неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности чиновников Минздрава республики. Как сообщал региональный Следственный комитет, врачебная комиссия выписала детям-инвалидам с сахарным диабетом первого типа препарат «Инсулин аспарт», а также устройства для мониторинга глюкозы. Однако чиновники не закупили инсулин в необходимом количестве, и часть детей осталась без препарата.

Материалы по теме:
«Что говорить пациентам?» В России есть лекарства, которые спасут тяжелобольных детей. Почему врачи не могут их получить?
«Что говорить пациентам?»В России есть лекарства, которые спасут тяжелобольных детей. Почему врачи не могут их получить?
3 февраля 2023
Инсулины, которые не импортозаместить. Как обеспечить бесперебойные поставки лекарственных препаратов
Инсулины, которые не импортозаместить.Как обеспечить бесперебойные поставки лекарственных препаратов
19 мая 2022
«Все начали очень быстро их скупать» Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
«Все начали очень быстро их скупать»Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
17 марта 2022

Похожая история произошла летом 2022 года в Костромской области. Там чиновники отказались от закупок оригинальных катетеров для инсулиновых помп из «недружественных стран» и выдали страдающим диабетом детям более дешевые китайские аналоги. В результате расходники оказались бракованными. Многие больные получили химические ожоги.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    Турция начнет производить Bayraktar на Украине
    Мэттью Макконахи претендовал на роль Джоэла в сериале The Last of Us
    Более половины затопленных после разрушения ГЭС домов освободились от воды
    Макрон не нашел причин звонить Путину
    В российских учебниках истории появятся QR-коды
    Турецкая лира обвалилась до исторического минимума
    Горящие на парковке в Москве машины попали на видео
    Москвичам с тяжелобольными родственниками помогут по-новому
    Сестра Роналду объяснила отказ футболиста от алкоголя
    ВСУ атаковали из минометов сельхозпредприятие в российском приграничном регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.