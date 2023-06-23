Чиновники предложили россиянке искать лекарство дочери-инвалиду у перекупщиков

Нижегородский Минздрав предложил матери ребенка-инвалида искать лекарство у перекупщиков

Нижегородский Минздрав предложил матери ребенка-инвалида искать жизненно важное лекарство у перекупщиков. Об этом россиянка рассказала Telegram-каналу Ni Mash.

По словам женщины, ее младшей дочери с рождения диагностировали эпилепсию. Для жизни ребенку необходим противосудорожный препарат «Сабрил», стоимость которого составляет около 20 тысяч рублей. Первые четыре года семья самостоятельно покупала лекарство, но со временем денег стало не хватать, и в 2022 году родители девочки обратились в суд, который обязал региональный Минздрав обеспечить ребенка препаратом.

Как утверждает россиянка, месяц назад чиновники перестали снабжать семью «Сабрилом». «Препарат застрял на таможне. Они предложили самой купить у перекупщиков за границей этот препарат, взять чеки и возместить у них», — рассказала женщина.

Ранее в 2022 году в Башкирии неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности чиновников Минздрава республики. Как сообщал региональный Следственный комитет, врачебная комиссия выписала детям-инвалидам с сахарным диабетом первого типа препарат «Инсулин аспарт», а также устройства для мониторинга глюкозы. Однако чиновники не закупили инсулин в необходимом количестве, и часть детей осталась без препарата.

Похожая история произошла летом 2022 года в Костромской области. Там чиновники отказались от закупок оригинальных катетеров для инсулиновых помп из «недружественных стран» и выдали страдающим диабетом детям более дешевые китайские аналоги. В результате расходники оказались бракованными. Многие больные получили химические ожоги.