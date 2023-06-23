Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:29, 23 июня 2023Ценности

Блогерша перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки

TikTok-блогерша @herstylee_ посоветовала отказаться от джинсов с торчащими нитками

Фото: DANNY G / Unsplash

Стилистка (имя и фамилия неизвестны) перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 10,9 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @herstylee_ призвала следить за маникюром и выходить в свет с ухоженными и опрятными ногтями. Помимо этого, по ее словам, в качестве украшений следует выбирать изящные аксессуары и не надевать на запястья резинки для волос. В заключение юзерша посоветовала отказаться от рваных джинсов и джинсов с торчащими нитками.

Подписчики оценили рекомендации блогерши в комментариях под постом. «Похоже, я выгляжу дешево», «Порой я не соблюдаю ни одно из этих правил», «Я грешу всем, что вы перечислили», «А мне нравится эта дешевизна», — признались они.

В мае эксперт по этикету Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. В первую очередь блогерша призвала подписчиц перестать носить массивные серьги-обручи. Вместо них девушка посоветовала обратить внимание на аналогичную модель аксессуаров, но меньшего диаметра.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании предупреждений про Каховскую ГЭС
    Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи
    На Западе объяснили причины вялого контрнаступления ВСУ
    Блинкен заявил о введении санкций против двух сотрудников ФСБ
    Движение транспорта на центральных улицах Москвы закроют на день
    Мужчина рассказал о жизни с приходящими по расписанию головными болями
    Крупный пожар в российском супермаркете сняли на видео
    В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС
    Блогерша перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.