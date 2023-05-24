Блогерша назвала безвкусицей три детали в женском образе

Блогерша Антония Хайэм назвала безвкусицей массивные серьги-обручи и автозагар

Эксперт по этикету Антония Хайэм назвала безвкусицей три детали в женском образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь блогерша с никнеймом @antoniahigham призвала подписчиц перестать носить массивные серьги-обручи. Вместо них девушка посоветовала обратить внимание на подобную модель аксессуаров, но меньшего диаметра.

Кроме того, Хайэм посоветовала отказаться от автозагара и наращенного маникюра, в дизайне которого преобладают блестки. В первом случае она отметила, что естественный цвет лица смотрится на девушке намного лучше.

Подписчики оценили советы юзерши в комментариях под видео. «Более длинные ногти могут смотреться элегантно. Они просто должны быть определенной формы», «Самое элегантное — быть собой», «Согласна со всем вышесказанным», — высказывались они.

В феврале американская стилистка перечислила четыре вещи, которые визуально удешевляют образ женщины. В первую очередь блогерша с никнеймом @fond.losangeles из Лос-Анджелеса призвала зрительниц отказаться от предметов гардероба из сатина. По ее словам, данный материал быстро изнашивается и выглядит непрезентабельно.