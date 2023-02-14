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18:55, 14 февраля 2023Ценности

Стилистка назвала четыре удешевляющие образ женщины вещи

TikTok-блогерша @fond.losangeles назвала вещи из сатина удешевляющей образ женщины одеждой

Кадр: @fond.losangeles

Американская стилистка назвала четыре вещи, которые визуально удешевляют образ женщины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь блогерша с никнеймом @fond.losangeles из Лос-Анджелеса призвала зрительниц отказаться от предметов гардероба из сатина. По ее словам, данный материал быстро изнашивается и выглядит непрезентабельно. Помимо этого, следует отказаться от покупки свитеров с акрилом, поскольку они растягиваются и становятся бесформенными.

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Плюс ко всему, необходимо тщательно выбирать спортивные костюмы, потому что чаще всего они выполнены некачественно и портятся после первой стирки. «Особенно внимательно изучите качество одежды из масс-маркета, в том числе и популярные модели из Zara», — уточнила она и добавила, что также стоит отказаться от покупки туфель на каблуках бюджетных брендов.

В сентябре 2022 года блогерша Антония Хайэм назвала пять типов платьев, которые никогда не будет носить элегантная женщина. В составленный экспертом по моде антирейтинг вещей попали, в частности, платья с вырезами и обтягивающие бандажные платья.

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Майя Пономаренко
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