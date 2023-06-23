Россиянам раскрыли действенные способы не потерять багаж во время перелета

«Туту.ру»: нужно удалять с багажа старые наклейки, чтобы не потерять его при перелете

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» раскрыли российским туристам действенные способы не потерять багаж во время перелета. Об этом эксперты рассказали «Известиям».

Так, в первую очередь специалисты рекомендовали россиянам удалять с багажа старые наклейки. А при самостоятельной сдаче чемодана, которая есть у ряда авиаперевозчиков, нужно убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.

Более того, аналитики сервиса подчеркнули, что необходимо аккуратно складывать ручки и ремни на сумках, чтобы они случайно ни за что не зацепились в ходе транспортировки.

«Если хотите упаковать багаж, лучше доверьте это работникам в аэропорту, — добавили они. — Обычная пищевая пленка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, из-за этого сумка может где-нибудь застрять или порваться».

Эксперты также посоветовали туристам приезжать в аэропорт заранее. По их словам, грузчики могут просто не успеть доставить багаж на самолет. Подобная проблема возникает в том случае, если пассажир сдал чемодан в последние минуты перед закрытием регистрации.

Ранее в июне россиянам, путешествующим по стране, раскрыли способы вернуть деньги за возвратные и невозвратные билеты на поезд. По словам специалистов «Туту.ру», в случае опоздания вернуть деньги за возвратный билет через сайт не получится. Для этого необходимо обратиться в кассу станции, откуда должен был выехать поезд. Если на момент обращения прошло от 20 минут до трех часов после отправки состава, средства за билеты просто вернуться на карту.

