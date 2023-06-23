Россиянам раскрыли действенные способы не потерять багаж во время перелета
Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» раскрыли российским туристам действенные способы не потерять багаж во время перелета. Об этом эксперты рассказали «Известиям».
Так, в первую очередь специалисты рекомендовали россиянам удалять с багажа старые наклейки. А при самостоятельной сдаче чемодана, которая есть у ряда авиаперевозчиков, нужно убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.
Более того, аналитики сервиса подчеркнули, что необходимо аккуратно складывать ручки и ремни на сумках, чтобы они случайно ни за что не зацепились в ходе транспортировки.
«Если хотите упаковать багаж, лучше доверьте это работникам в аэропорту, — добавили они. — Обычная пищевая пленка, которой часто упаковывают багаж неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте, из-за этого сумка может где-нибудь застрять или порваться».
Эксперты также посоветовали туристам приезжать в аэропорт заранее. По их словам, грузчики могут просто не успеть доставить багаж на самолет. Подобная проблема возникает в том случае, если пассажир сдал чемодан в последние минуты перед закрытием регистрации.
Ранее в июне россиянам, путешествующим по стране, раскрыли способы вернуть деньги за возвратные и невозвратные билеты на поезд. По словам специалистов «Туту.ру», в случае опоздания вернуть деньги за возвратный билет через сайт не получится. Для этого необходимо обратиться в кассу станции, откуда должен был выехать поезд. Если на момент обращения прошло от 20 минут до трех часов после отправки состава, средства за билеты просто вернуться на карту.