Опоздавшим на поезд россиянам раскрыли способы вернуть деньги за билет

«Туту»: для возвращения денег за билет на поезд необходимо обратиться в кассу на станции

Россиянам, путешествующим по стране, раскрыли способы вернуть деньги за возвратные и невозвратные билеты на поезд. Об этом «Известиям» рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».

По словам специалистов, в случае опоздания вернуть деньги за возвратный билет через сайт не получится. Для этого необходимо обратиться в кассу станции, откуда должен был выехать поезд. Если на момент обращения прошло от 20 минут до трех часов после отправки состава, средства за билеты просто вернуться на карту.

«Если меньше 20 минут (поезд только отправился) или больше трех часов, придется оформить претензию на возврат и ждать деньги до 60 дней», — отметили в сервисе путешествий. Сумма возвращенных средств будет зависеть от разных факторов, в том числе от времени подачи заявки.

Вернуть билет на рейс, который еще не состоялся, можно как в кассе станции, так и на сайте перевозчика или агрегатора. Главное, поясняют эксперты, чтобы вокзал и касса были подключены к системе возврата. Список подходящих мест можно посмотреть на сайте РЖД.

Невозвратные билеты можно вернуть лишь в особых случаях: если пассажир заболел или потерял кого-то из близких родственников. Однако даже так он не получит обратно полную стоимость проезда.

«Будут удержаны сборы. Если пассажир просто передумал ехать, можно вернуть часть суммы за дополнительные услуги: провоз животных, дополнительный багаж и питание, а также стоимость постельного белья», — заключили в «Туту».

Ранее стало известно, что россияне практически полностью раскупили железнодорожные билеты по наиболее востребованным южным направлениям на июль. По словам подписчиков Telegram-канал «Крыша ТурДома», большое количество туристов «ловили» проездные документы на юг в течение нескольких дней, а раскуплены билеты оказались за три минуты с начала продаж.