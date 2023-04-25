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17:20, 25 апреля 2023Путешествия

Россияне раскупили железнодорожные билеты на юг страны за три минуты

TourDom: РЖД восстановил глубину продаж на самые быстрые рейсы в Адлер и Анапу

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Россияне практически полностью раскупили железнодорожные билеты по наиболее востребованным южным направлениям на июль. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что еще сутки назад приобрести билеты на поезда из Москвы в Анапу и Адлер на самые быстрые рейсы (время в пути до моря — чуть меньше суток) было невозможно, так как РЖД временно ограничивал глубину продаж до 45 дней. Однако 24 апреля перевозчик восстановил возможность покупки за 90 дней на отдельные составы.

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По словам подписчиков Telegram-канал «Крыша ТурДома», большое количество туристов «ловили» проездные документы на юг в течение нескольких дней, а раскуплены билеты оказались за три минуты с начала продаж. «В прошлом году не успела купить быстрый из Москвы, пришлось ехать на поезде 33,5 часа — больше так не хочу!» — поделилась личным опытом одна из подписчиц канала.

Кроме того, в РЖД сняли ограничения в 45 дней на поезда из Санкт-Петербурга в Анапу и Адлер, куда стали доступны даты отправления до 30 июня включительно.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили о желании запустить дополнительные поезда по наиболее востребованным туристическим направлениям летом. Основную часть дополнительных составов планируется назначить из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Адлер и Новороссийск на высокий сезон.

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Валентина Процкова
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Россияне раскупили железнодорожные билеты на юг страны за три минуты
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