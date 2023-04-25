Россияне раскупили железнодорожные билеты на юг страны за три минуты

TourDom: РЖД восстановил глубину продаж на самые быстрые рейсы в Адлер и Анапу

Россияне практически полностью раскупили железнодорожные билеты по наиболее востребованным южным направлениям на июль. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что еще сутки назад приобрести билеты на поезда из Москвы в Анапу и Адлер на самые быстрые рейсы (время в пути до моря — чуть меньше суток) было невозможно, так как РЖД временно ограничивал глубину продаж до 45 дней. Однако 24 апреля перевозчик восстановил возможность покупки за 90 дней на отдельные составы.

По словам подписчиков Telegram-канал «Крыша ТурДома», большое количество туристов «ловили» проездные документы на юг в течение нескольких дней, а раскуплены билеты оказались за три минуты с начала продаж. «В прошлом году не успела купить быстрый из Москвы, пришлось ехать на поезде 33,5 часа — больше так не хочу!» — поделилась личным опытом одна из подписчиц канала.

Кроме того, в РЖД сняли ограничения в 45 дней на поезда из Санкт-Петербурга в Анапу и Адлер, куда стали доступны даты отправления до 30 июня включительно.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили о желании запустить дополнительные поезда по наиболее востребованным туристическим направлениям летом. Основную часть дополнительных составов планируется назначить из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Адлер и Новороссийск на высокий сезон.