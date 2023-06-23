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16:32, 23 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ избежать на одежде пятен от макияжа

Блогерша Лиэнн посоветовала завязывать шарф на лице, чтобы не испачкать одежду макияжем

Фото: Artificial Photography / Unsplash

Блогерша Лиэнн раскрыла простой способ избежать на одежде пятен от макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @itslyanne.x рассказала, что после нанесения косметических средств планирует примерить длинную зеленую юбку и облегающую белую футболку. Чтобы не испортить ткань средствами для мейкапа, она завязала на голове платок таким образом, чтобы он закрывал лицо. Затем юзерша надела футболку и освободила лицо от ткани. На размещенных кадрах видно, что предмет гардероба остался чистым и сохранил свой прежний вид.

«Каждый раз, когда вы надеваете облегающую одежду и уже нанесли макияж, используйте любой шарф, чтобы закрыть им лицо. Так вы сможете не испачкать косметикой предметы гардероба», — посоветовала она.

Ранее другая блогерша раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Юзерша рассказала, что многие девушки сталкиваются в жару с подобной проблемой. Для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера наклеивать прокладки.

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    Екатерина Ештокина
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