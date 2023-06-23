Блогерша раскрыла простой способ избежать на одежде пятен от макияжа

Блогерша Лиэнн посоветовала завязывать шарф на лице, чтобы не испачкать одежду макияжем

Блогерша Лиэнн раскрыла простой способ избежать на одежде пятен от макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @itslyanne.x рассказала, что после нанесения косметических средств планирует примерить длинную зеленую юбку и облегающую белую футболку. Чтобы не испортить ткань средствами для мейкапа, она завязала на голове платок таким образом, чтобы он закрывал лицо. Затем юзерша надела футболку и освободила лицо от ткани. На размещенных кадрах видно, что предмет гардероба остался чистым и сохранил свой прежний вид.

«Каждый раз, когда вы надеваете облегающую одежду и уже нанесли макияж, используйте любой шарф, чтобы закрыть им лицо. Так вы сможете не испачкать косметикой предметы гардероба», — посоветовала она.

Ранее другая блогерша раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Юзерша рассказала, что многие девушки сталкиваются в жару с подобной проблемой. Для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера наклеивать прокладки.