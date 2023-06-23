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19:11, 23 июня 2023Спорт

Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE

Российский боец ММА Малыхин нокаутировал Буллара и стал двойным чемпионом ONE

Фото: Rouelle Umali / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин стал двойным чемпионом азиатского промоушена ONE Championship. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча прошла в Бангкоке в рамках турнира ONE Friday Fights 22 и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин досрочно победил канадца Аржана Буллара и стал обладателем титула в тяжелом и полутяжелом весе.

Малыхин является непобежденным бойцом. На его счету 13 побед в поединках по правилам MMA. Спортсмен — бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 килограммов. В активе Буллара 11 побед и два поражения.

ONE Championship является крупнейшим азиатским промоушеном, организующим турниры по смешанным единоборствам. На турнирах организации выступают бывшие UFC. В частности, Бен Аскрен, Деметриус Джонсон или Эдди Альварес.

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    Анастасия Борисова
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