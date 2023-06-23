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14:32, 23 июня 2023Мир

Нырышкин заявил о сохраняющихся притязаниях Польши на Западную Украину

Глава СВР Нарышкин заявил, что мечта Польши о Западной Украине жива
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Польша сохраняет притязания на Западную Украину, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Польша намерена вернуть Западную Украину и постепенно идет к этому. По его словам, поляки «спят и видят», как это осуществить.

О том, что Польша хочет забрать себе часть территории западной Украины, говорил и бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По словам Азарова, Варшава преследует цель максимально ослабить Киев. Он утверждал, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.

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    Алина Гончарова
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