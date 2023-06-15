«Неизбежный процесс». Многополярный мир и суверенная экономика: главные заявления Путина на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция доступна на Rutube. Глава государства рассказал о показателях в российской экономике, прокомментировал уход зарубежных компаний из страны и озвучил планы России построить «суверенную экономику». Главные цитаты президента — в материале «Ленты.ру».
Об инфляции и безработице
«Инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в Еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9 процента. Безработица — 3,3 процента. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории»
О дефиците бюджета
«Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Или, как у нас говорят, влево по графику»
О расходах на оборону
«Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны»
Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе с экономической точки зрения
О доходах россиян
«Реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это — тенденция»
Об ушедших из России компаниях
«Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против. (...) У каждого из наших партнеров было право выбора»
О тех компаниях, которые остались
«Те, кто у нас остался, работает из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим»
О мировом порядке
Уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование. А многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс
О суверенной экономике
«Ключевая, стратегическая, системная задача и сегодня, и на перспективу не в том, чтобы просто компенсировать спад ВВП или заместить иностранные компании, которые избавили нас от своего присутствия на нашем рынке, а уж точно не в том, чтобы переждать якобы временные колебания глобальной экономики. Я уже говорил и хочу повторить еще раз — изменения в мире во всех его сферах носит кардинальный, глубинный и необратимый характер»
Это значит, нам нужна проактивная экономическая политика. (...) По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития. О суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос
О том, где брать кадры для суверенной экономики
«Первое — установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них — это качество занятости выпускников»
О МРОТ
«С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5 процента»
О проверках бизнеса
«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять»