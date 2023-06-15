«Неизбежный процесс». Многополярный мир и суверенная экономика: главные заявления Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция доступна на Rutube. Глава государства рассказал о показателях в российской экономике, прокомментировал уход зарубежных компаний из страны и озвучил планы России построить «суверенную экономику». Главные цитаты президента — в материале «Ленты.ру».

Об инфляции и безработице

«Инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в Еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9 процента. Безработица — 3,3 процента. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории»

О дефиците бюджета

«Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Или, как у нас говорят, влево по графику»

О расходах на оборону

«Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны»

Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе с экономической точки зрения

Сборка бронеавтомобилей «Тигр» в Арзамасе Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

О доходах россиян

«Реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это — тенденция»

Об ушедших из России компаниях

«Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против. (...) У каждого из наших партнеров было право выбора»

О тех компаниях, которые остались

«Те, кто у нас остался, работает из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим»

О мировом порядке

Уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование. А многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

О суверенной экономике

«Ключевая, стратегическая, системная задача и сегодня, и на перспективу не в том, чтобы просто компенсировать спад ВВП или заместить иностранные компании, которые избавили нас от своего присутствия на нашем рынке, а уж точно не в том, чтобы переждать якобы временные колебания глобальной экономики. Я уже говорил и хочу повторить еще раз — изменения в мире во всех его сферах носит кардинальный, глубинный и необратимый характер»

Это значит, нам нужна проактивная экономическая политика. (...) По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития. О суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос

О том, где брать кадры для суверенной экономики

«Первое — установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них — это качество занятости выпускников»

О МРОТ

«С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5 процента»

О проверках бизнеса

«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять»