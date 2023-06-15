Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 16 июня 2023Россия

«Неизбежный процесс». Многополярный мир и суверенная экономика: главные заявления Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция доступна на Rutube. Глава государства рассказал о показателях в российской экономике, прокомментировал уход зарубежных компаний из страны и озвучил планы России построить «суверенную экономику». Главные цитаты президента — в материале «Ленты.ру».

Об инфляции и безработице

«Инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в Еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9 процента. Безработица — 3,3 процента. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории»

О дефиците бюджета

«Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Или, как у нас говорят, влево по графику»

О расходах на оборону

«Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны»

Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе с экономической точки зрения

Сборка бронеавтомобилей «Тигр» в Арзамасе

Сборка бронеавтомобилей «Тигр» в Арзамасе

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

О доходах россиян

«Реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это — тенденция»

Об ушедших из России компаниях

«Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против. (...) У каждого из наших партнеров было право выбора»

О тех компаниях, которые остались

«Те, кто у нас остался, работает из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим»

Материалы по теме:
Путин оценил ход контрнаступления ВСУ и ответил на вопрос о необходимости мобилизации. Главные заявления президента
Путин оценил ход контрнаступления ВСУ и ответил на вопрос о необходимости мобилизации.Главные заявления президента
13 июня 2023
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023

О мировом порядке

Уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование. А многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости

О суверенной экономике

«Ключевая, стратегическая, системная задача и сегодня, и на перспективу не в том, чтобы просто компенсировать спад ВВП или заместить иностранные компании, которые избавили нас от своего присутствия на нашем рынке, а уж точно не в том, чтобы переждать якобы временные колебания глобальной экономики. Я уже говорил и хочу повторить еще раз — изменения в мире во всех его сферах носит кардинальный, глубинный и необратимый характер»

Это значит, нам нужна проактивная экономическая политика. (...) По сути речь идет о переходе на качественно новый уровень развития. О суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос

О том, где брать кадры для суверенной экономики

«Первое — установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них — это качество занятости выпускников»

О МРОТ

«С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5 процента»

О проверках бизнеса

«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять»

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    «Неизбежный процесс». Многополярный мир и суверенная экономика: главные заявления Путина на ПМЭФ
    Путин призвал платить пособия на детей до полутора лет людям с любым доходом
    В Москве стартует купальный сезон
    В России предложили закрепить понятие «частичная занятость»
    Определена природа необычного квазара
    В НАТО раскрыли планы относительно Украины на саммите в Вильнюсе
    Зоозащитница завещала кусок своего сердца «бессердечному» Илону Маску
    Россиян предупредили о наказании за остекление балкона
    Пилот рассказал о правилах поведения во время нештатной ситуации в самолете
    Зеленский проведет заседание СНБО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.