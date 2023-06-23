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23:58, 23 июня 2023Бывший СССР

Житель ЛНР рассказал об угрозах от украинских радикалов

Житель Северодонецка в ЛНР рассказал об угрозах от украинских радикалов «Правого сектора»

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Житель Северодонецка Луганской народной республики (ЛНР) рассказал об угрозах со стороны украинских радикалов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводят «Известия».

Мужчина сообщил, что его с супругой выселили из квартиры, в которой потом была оборудована позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ), а во дворе дома разместили танки.

По словам местного жителя, радикалы заподозрили его в связях с Россией и пригрозили расправой, хотя у него не было ни телефона, ни доступа к связи, чтобы передавать какие-либо сведения.

«Водили меня на расстрел. В садик. Сказали, бери лопату, копай. Пришли сюда и начали обстреливать, говорят, мол, отсюда идет информация», — сказал он.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнего жителя Крыма по подозрению в совершении ряда диверсий на территории полуострова.

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    Марина Совина
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