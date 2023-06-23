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19:52, 23 июня 2023Силовые структуры

Экс-главу российского города выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Суд в Приамурье выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест экс-мэра Тынды Михайлову

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд в Амурской области удовлетворил жалобу бывшего мэра Тынды Марины Михайловой, которая находится в СИЗО с декабря 2022 года, и перевел чиновницу под домашний арест до 14 июля. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Благовещенский горсуд оставил ее в СИЗО из-за «особой сложности уголовного дела» и необходимости проводить множество следственных и процессуальных действий. По словам адвоката Каро Жамкочяна, апелляционная инстанция признала необоснованность этих выводов.

16 декабря 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшей главы Тынды из-за злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, Михайлова в 2021 году заключила договор на капитальный ремонт улицы Красная Пресня и перечислила подрядчику более 130 миллионов рублей, однако работы никто не провел. Под следствием также находится руководитель подрядной организации Давид Маргарян. Его обвиняют в хищении денег при исполнении муниципального контракта. Он арестован.

18 декабря 2022 года Благовещенский городской суд взял чиновницу под стражу.

Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года. 9 декабря 2022 года она сложила с себя полномочия.

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    Варвара Митина
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