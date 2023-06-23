Создателя наркошопа задержали за торговлю веществами в 21 регионе России

В Петербурге накрыли наркошоп, торговавший запрещенными веществами в 21 регионе России

В Санкт-Петербурге силовики накрыли крупный нарокошоп, торгующий запрещенными веществами в 21 регионе России. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

В ходе операции были задержаны 58-летний создатель нелегального магазина, бухгалтер, администратор интернет-магазина в даркнете, закладчик, курьер и владельцы плантаций марихуаны. Кроме того, по изъятым координатам правоохранители нашли 738 закладок в Ленобласти.

Выяснилось, что организаторы преступного бизнеса продавали наркотики в разных регионах, в том числе в Крыму и Хабаровском крае. Магазин существовал с 2020 года.

Отмечается, что у самых успешных сотрудников нашли автомобили Porsche и Lexus. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.