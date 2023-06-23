Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 23 июня 2023Силовые структуры

Создателя наркошопа задержали за торговлю веществами в 21 регионе России

В Петербурге накрыли наркошоп, торговавший запрещенными веществами в 21 регионе России

Фото: Federico Magonio / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге силовики накрыли крупный нарокошоп, торгующий запрещенными веществами в 21 регионе России. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

В ходе операции были задержаны 58-летний создатель нелегального магазина, бухгалтер, администратор интернет-магазина в даркнете, закладчик, курьер и владельцы плантаций марихуаны. Кроме того, по изъятым координатам правоохранители нашли 738 закладок в Ленобласти.

Выяснилось, что организаторы преступного бизнеса продавали наркотики в разных регионах, в том числе в Крыму и Хабаровском крае. Магазин существовал с 2020 года.

Отмечается, что у самых успешных сотрудников нашли автомобили Porsche и Lexus. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»
    В Крыму удивились словам Обамы о настроениях крымчан в 2014 году
    Гришковец покинул должность руководителя Общественного совета при ФСИН
    В российском регионе на чердаке дома нашли 14 противопехотных мин
    Дачникам предложили бороться с муравьями на участке с помощью двух растений
    Неизвестный светящийся объект увидели в небе над Польшей
    Российского полицейского задержали за кражу трех тысяч литров паленого алкоголя
    47-летняя звезда «Клона» снялась обнаженной в ванне с пеной
    Пассажир московского метро провез на плече экзотическую рептилию
    Названа самая раздражающая привычка пассажиров самолетов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.