В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

GT: конфликт на Украине показал уязвимость Запада перед Россией из-за промышленности

Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. На этой указал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для китайской Global Times (GT).

По его мнению, конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией: отсутствие промышленности. Малич согласился с тем, что производители оружия разбогатели благодаря конфликту, но это произошло в основном за счет опустошения их запасов.

«На самом деле гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику", чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира», — заявил автор, подразумевая под этими державами Россию и Китай.

Ранее замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства. Он также выразил уверенность, что все контракты будут подписаны «в течение следующих нескольких месяцев».

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки западного оружия Киеву продолжатся после завершения конфликта. Он уточнил, что гарантии безопасности страны также предполагают продолжение военной помощи.