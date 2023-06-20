На Украине заявили о переговорах с Западом насчет производства оружия

Замминистра Боев: Киев ведет переговоры с Западом насчет увеличения производства оружия

Киев ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства. Об этом заявил замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев, пишет агентство Reuters.

«Мы ведем с ними очень подробные обсуждения», — отметил он в кулуарах парижского авиасалона.

Он также выразил уверенность, что контракты будут подписаны «в течение следующих нескольких месяцев». Боев считает важным добиться производства оружия в самой Украине. На территории страны могут начать выпускать беспилотники, указали журналисты. Также агентство пишет, что Боев встречался с производителями дронов по этому вопросу.

«Мы обсуждаем различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы приехать, инвестировать и производить беспилотники», — подтвердил замминистра.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки западного оружия Украине продолжатся после завершения конфликта. Он уточнил, что гарантии безопасности страны также предполагают продолжение военной помощи.

В мае появилась информация, что оборонный концерн из ФРГ Rheinmetall основал совместное с «Укроборонпромом» предприятие по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков. Предприятие с полностью немецким менеджментом будет на 51 процент принадлежать Германии.