Евросоюз ввел санкции против двух российских банков

ЕС ввел санкции против «Международного расчетного банка» и «Центра международных расчетов»

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против двух российских банков — «Международного расчетного банка» и банка «Центр международных расчетов», следует из материалов Еврокомиссии.

Причиной внесения этих кредитных организаций под санкции ЕК объясняет их работой на территориях ЛДНР, а также в Запорожье и Херсонской области. Кроме того, банки участвуют в обмене украинской валюты на рубли для местных граждан и предоставляют им льготные кредиты.

Помимо кредитных организаций в список попала одна из крупнейших российский компаний по разработке решений в области кибербезопасности Группа Позитив. Также новые санкции ЕС коснулись пяти заводов.

Под санкции также попало несколько физических лиц. Среди них российские бизнесмены Артем и Игорь Чайка, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, владелец крупной доли в добывающей компании «Сибуголь» Артем Усс.