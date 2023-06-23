Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:08, 23 июня 2023Экономика

Евросоюз ввел санкции против двух российских банков

ЕС ввел санкции против «Международного расчетного банка» и «Центра международных расчетов»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против двух российских банков — «Международного расчетного банка» и банка «Центр международных расчетов», следует из материалов Еврокомиссии.

Причиной внесения этих кредитных организаций под санкции ЕК объясняет их работой на территориях ЛДНР, а также в Запорожье и Херсонской области. Кроме того, банки участвуют в обмене украинской валюты на рубли для местных граждан и предоставляют им льготные кредиты.

Помимо кредитных организаций в список попала одна из крупнейших российский компаний по разработке решений в области кибербезопасности Группа Позитив. Также новые санкции ЕС коснулись пяти заводов.

Под санкции также попало несколько физических лиц. Среди них российские бизнесмены Артем и Игорь Чайка, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, владелец крупной доли в добывающей компании «Сибуголь» Артем Усс.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Армия России нанесла групповой удар по ракетным арсеналам ВСУ
    Блогершу арестовали за неоднократную дискредитацию Российской армии
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    В США сообщения о провале контрнаступления ВСУ назвали бредом
    На Украине обвинили Запад в слабых результатах контрнаступления
    Стало известно о пожаре в районе железнодорожного вокзала в Курске
    В МИД России допустили выход США из договора о СНВ
    В Кремле отказались оценивать возможный эффект от новых санкций ЕС
    Названы лучшие туристические достопримечательности мира
    Евросоюз ввел санкции против двух российских банков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.