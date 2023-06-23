Японское правительство выразило недовольство из-за слов Байдена

В Токио возмутились словами Байдена о его заслуге в увеличении оборонного бюджета Японии

Правительство Японии выразило недовольство из-за слов президента США Джо Байдена о том, что решение Токио об увеличении японского оборонного бюджета якобы является его заслугой. Об этом на пресс-конференции сообщил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, его цитирует РИА Новости.

«Несмотря на то что истинный смысл упомянутых высказываний президента США Байдена до конца неизвестен, нами была доведена позиция Японии о том, что решение о повышении оборонного бюджета было принято на собственных выводах Японии», — сказал он.

По словам Мацуно, слова американского президента о том, что он трижды встречался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которого якобы и убедил увеличить оборонный бюджет страны, «могут вводить в заблуждение».

Ранее Байден отказался извиняться за бомбардировку японской Хиросимы по время саммита G7. Отмечается, что, по мнению Байдена, «это не двусторонний момент».