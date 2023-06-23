Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины

Нидерланды заключили контракт с бельгийской FN Herstal о поставках пулеметов MAG Киеву

Нидерланды заключили контракт с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов MAG Киеву. Об этом сообщили в министерстве обороны королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что главы оборонных ведомств Бельгии и Нидерландов Людивин Дедондер и Кайса Оллонгрен подписали договор, согласно которому Амстердам вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность.

В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро, говорится в сообщении. Компания FN Herstal должна поставить Украине пулеметы MAG.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дания и Нидерланды этим летом приступят к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины для управления истребителями F-16.

В мае Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты YPR-765 без вооружения. Машина оснащена алюминиевой броней, которая обеспечивает защиту от стрелкового оружия.