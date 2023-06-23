Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 23 июня 2023Мир

Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины

Нидерланды заключили контракт с бельгийской FN Herstal о поставках пулеметов MAG Киеву

Фото: Reuters

Нидерланды заключили контракт с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов MAG Киеву. Об этом сообщили в министерстве обороны королевства, передает РИА Новости.

Отмечается, что главы оборонных ведомств Бельгии и Нидерландов Людивин Дедондер и Кайса Оллонгрен подписали договор, согласно которому Амстердам вложит 355 миллионов евро в бельгийскую промышленность.

В качестве первого использования этой суммы Нидерланды заключили контракт на 111 миллионов евро, говорится в сообщении. Компания FN Herstal должна поставить Украине пулеметы MAG.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дания и Нидерланды этим летом приступят к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины для управления истребителями F-16.

В мае Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты YPR-765 без вооружения. Машина оснащена алюминиевой броней, которая обеспечивает защиту от стрелкового оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России начали менять систему обмена водительских прав
    В ДНР осудят морпеха ВСУ за массовые убийства жителей Мариуполя
    Раскрыты сроки первых испытаний беспилотника «Посейдон»
    Нидерланды договорились с бельгийской компанией о пулеметах для Украины
    Юрист назвала неочевидные вопросы для продавца квартиры при покупке жилья
    Бывший российский чиновник стал фигурантом дела барнаульского маньяка
    В США предсказали крах цивилизации из-за отправки Украине истребителей F-16
    Реакторы «Посейдонов» прошли испытания
    Англиканская церковь отказалась давать деньги загрязнителям планеты
    Пенсионер десять лет снимал изнасилования своей спящей жены случайными мужчинами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.