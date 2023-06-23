Ученые заявили о риске преждевременной смерти из-за одиночества

NHB: одиночество повышает риск смерти от всех причин, в том числе от рака

Ученые из Хабринского медуниверситета заявили, что одиночество и социальная изоляция могут заметно сократить продолжительность жизни и стать причиной многих смертельных болезней. Исследование специалистов опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Медики изучили данные 90 исследований, в которых приняли участие более 2,2 миллиона человек со всего мира. Пациенты, которые рассказывали, что были социально изолированы или часто чувствовали себя одинокими, чаще всего умирали раньше по любым причинам, включая рак.

По мнению специалистов, это связано с тем, что такие люди могут реже придерживаться здоровой диеты и активного образа жизни. Помимо этого, социальная изоляция связана с воспалением и ослаблением иммунной системы. Подобные пациенты имеют меньше шансов получить качественную и своевременную медпомощь из-за малого количества социальных связей, уточнили ученые.

Исследования проводились в странах с высоким уровнем дохода, поэтому результаты могут быть некорректны для менее богатых стран, уточняется в исследовании.

Специалисты посоветовали одиноким людям участвовать в социальных и общественных группах для укрепления чувства принадлежности, а также избегать чрезмерного использования соцсетей.

Ранее издание Forbes сообщило, что результаты опроса, проведенного среди более чем тысячи взрослых американцев, показали зависимость между благосостоянием и одиночеством. Целью исследования было выяснить, насколько на материальное положение влияют лишние расходы, которые несут одинокие люди

Кроме того, финансовый консультант Джуди Лихи, комментируя данные опроса, отметила, что финансовая выгода — не повод оставаться в несчастливом браке.