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12:13, 23 июня 2023Путешествия

Владеющая взорвавшимся батискафом «Титан» компания закрыла все офисы

Компания OceanGate закрыла все офисы после несчастного случая с батискафом «Титан»

Фото: Lindsey Wasson / AP

Компания OceanGate, владеющая взорвавшимся в Атлантике батискафом «Титан», закрыла все офисы после несчастного случая. Об этом пишет The Seattle Times.

По информации издания, американская фирма объявила о закрытии в четверг, 22 июня, когда береговая охрана Соединенных Штатов подтвердила взрыв подводного аппарата с пятью туристами на борту.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве. Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня.

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    Зарина Дзагоева
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