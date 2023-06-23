Украинские власти захотели ужесточить наказания за коррупцию в сфере правосудия

Зеленский заявил, что на Украине хотят ужесточить наказания за коррупцию в правосудии

Украинские власти сейчас рассматривают вопрос об ужесточении наказания за коррупцию в сфере правосудия. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram.

Он рассказал, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины было рассмотрено несколько больших проблем, в том числе предложения Верховной Рады по судебной реформе. Зеленский отметил, что на фоне инцидента с бывшим председателем Верховного суда Всеволодом Князевым власти настаивают на более жесткой политике в отношении требований к судьям. В целом подобные меры должны применяться ко всем, кто работает в системе правосудия, сказал лидер Украины.

Говоря про предложения Верховной Рады, президент заявил об ужесточении уголовной ответственности «за коррупционные правонарушения в сфере правосудия». Зеленский сказал, что тех лиц, «кто берет деньги», ждет наказание — «от 10 до 15 лет с конфискацией имущества».