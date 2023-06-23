Названы причины разрушения спускавшегося к «Титанику» батискафа

Подводник Борисов: причиной разрушения батискафа возле «Титаника» могли стать вмятины

На батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», произошло взрывное разрушение тонкой оболочки корпуса. Об этом заявил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. В беседе с «Лентой.ру» подводник назвал возможные причины случившегося.

Взрывная разгерметизация

По его словам, существует два варианта разрушений подобного рода. В первом случае давление разрывает сосуд изнутри. Такое может произойти из-за разрыва боеприпаса или газового баллона. Во втором случае внешнее высокое давление давит на оболочку.

Если давление действует изнутри, то какие-то вмятины на оболочке и мелкие повреждения не мешают целостности этой оболочки, она выдерживает серьезное давление, пояснил Борисов. Другое дело, когда есть повреждения оболочки, например, она имеет какие-нибудь вмятины или отклонения от идеальной геометрической формы. Тогда наружное давление в какой-то момент воздействует, и аппарат схлопывается и разрушается. Причем это происходит при относительно меньших нагрузках, чем эта оболочка могла бы выдержать изнутри.

То есть произошло то, что я предсказал сразу после сообщений о катастрофе — взрывная разгерметизация Тенгиз Борисов подводник

Причины разгерметизации

Разгерметизация могла произойти по двум причинам, полагает военный. Либо аппарат был сделан с какими-то технологическими нарушениями, либо не была выдержана идеальная форма корпуса — цилиндр и полусфера.

«Откуда могли взяться определенные отклонения от идеальной цилиндрической формы? Это могло случиться при подъеме этого батискафа на борт или на судне, которое транспортировало его в район погружения. Может быть, еще где-то они ухитрились стукнуться, или это было накопление воздействий переменных нагрузок. Они же погружались уже не один десяток раз на предельную глубину и всплывали. Вот эта усталость корпуса могла сработать», — добавил подводник.

Причин не так уж много, но они все сводятся к тому, что произошла деформация, которая привела к мгновенному схлопыванию корпуса Тенгиз Борисов подводник

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Об этом сообщила береговая охрана Бостона.

22 июня стало известно, что спасатели обнаружили пять крупных обломков батискафа, в том числе посадочную раму и заднюю крышу. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Кроме того, об этом свидетельствует размер поля обнаружения обломков, отметил Могер. По данным американской береговой охраны, батискаф взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

Компания-оператор OceanGate подтвердила, что на борту аппарата находились ее гендиректор Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле.