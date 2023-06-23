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11:06, 23 июня 2023Забота о себе

Названы три разрушающие любые отношения ошибки

Психотерапевт Кейтлин Кантор: привычка обвинять других разрушает отношения

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Психотерапевт Кейтлин Кантор назвала три ошибки, которые по ее мнению, разрушают любые отношения. Эти недопустимые привычки она перечислила в авторской колонке для Psychology Today.

Кантор отметила, что большинство людей имеют привычки, которые приводят к конфликтам и недовольству в отношениях. Так, по ее мнению, первый нездоровый шаблон поведения, — это обвинять других, вместо того, чтобы взять ответственность на себя. Психотерапевт объяснила, что контролировать чужие действия невозможно, поэтому не следует и зацикливаться на них. «Потенциал к самосовершенствованию заключается в вас, а не в другом человеке», — отметила Кантор.

Также психотерапевт посоветовала не приписывать свои мысли другим, поскольку это ведет к недовольству и ссорам. «Например, вы думаете, что все ваши коллеги считают вас глупым. Может быть, вы правы, а возможно они заняты и вообще о вас не думают. Это нельзя знать наверняка. Но очевидно, что вы сами считаете себя глупым и переживаете об этом», — привела пример психотерапевт.

Последняя ошибка, о которой предупредила Кантор, — это придумывать собственные версии о действиях других людей, а потом верить в них как в подтвержденный факт. Специалистка отметила, что такие выдумки доставляют людям настоящие тревоги и огорчения, приводя в итоге к конфликтам и краху отношений. Чтобы избежать этого, Кантор посоветовала по-настоящему вовлекаться в жизнь других людей и узнавать у них настоящие мотивы поступков.

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    Екатерина Улитина
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