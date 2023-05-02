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22:25, 2 мая 2023Забота о себе

Приложения для знакомств назвали опасными для психики

Psychology Today: увлечение приложениями для знакомств вызывает эмоциональное выгорание

Фото: Chad Madden / Unsplash

Приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание и чувство внутреннего опустошения. О том, что приложения опасны для психики, в авторской колонке для Psychology Today рассказала психолог Лизель Шараби.

Она объяснила, что многие люди слишком увлекаются приложениями для знакомств. На переписку и перелистывания страниц уходят часы, и общение на онлайн-площадках становится похожим на работу.

Перелистывание страниц и обмен сообщениями зачастую не приводят к реальному общению. Со временем это может стать причиной фрустрации, разочарования и выгорания

Лизель Шарабипсихолог

Психолог добавила, что ее коллега из Калифорнийского университета Кристина Маслах десятилетиями изучала выгорание, которое она описывает как реакцию на долгий межличностный стресс. Маслах пришла к выводу, что выгорание может принимать форму эмоционального истощения, чувства неэффективности и восприятия других людей как объектов.

При онлайн-знакомствах выгорание может вызвать у людей чувство усталости и неспособности достичь целей, однако есть способы борьбы с этим состоянием. По ее словам, поддержка может защитить от эмоциональной опустошенности.

«Раньше мы общались с людьми в барах и ресторанах, теперь большая часть нашего общения происходит, когда мы сидим одни дома, свернувшись калачиком на диване. Если вы приложите усилия, чтобы поделиться своим опытом с друзьями, это поможет вам преодолеть неизбежные взлеты и падения при онлайн-знакомствах», — прокомментировала Шараби.

Распространенные признаки выгорания: чувство усталости и умственного истощения от просмотра приложений для знакомств, преуменьшение себя и своих достоинств и беспокойство, что приложения могут сделать циничными и отчужденными

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Психологи советуют осознанный просмотр анкет на онлайн-площадках для знакомств. Следует выделить ограниченный по времени период для пролистывания страниц. Остановиться нужно при первом ощущении усталости.

10
процентов

взрослых американцев находят партнера на сайтах и в приложениях для знакомств

Многие пользователи приложений платят деньги за возможность пользоваться приложениями. Эмоциональное выгорание в таких случаях влечет не только психологические проблемы, но и потерю времени и денег, добавила психолог.

«Чтобы не разочароваться в процессе поиска партнера, необходимо позитивно относиться к свиданиям — удачным и не очень, — уверяет Шараби. — Ведь они помогают отточить мастерство общения и понять, чего хочется на самом деле».

Ранее мужчины подсказали женщинам способы понравиться на первом свидании. Мужчины уверены, что женщины должны их внимательно слушать и переспрашивать, чтобы показать свою заинтересованность.

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Вера Владзиевская
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