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22:43, 23 июня 2023Россия

В Госдуме объяснили отказ российской делегации ехать на летнюю сессию ПА ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Толстой: российская делегация не поедет на летнюю сессию ПА ОБСЕ

Российская делегация не поедет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит РИА Новости.

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"Нет. Мы не едем, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере", - сказал он.
Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо, отметил он.

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    Екатерина Подвигина
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