Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:24, 23 июня 2023Из жизни

Врач рассказала о неожиданной пользе острых блюд

Спортивный врач Александра Чистякова: жгучий перец снижает аппетит и помогает худеть

Фото: Peijia Li / Unsplash

Жгучий перец, точнее, содержащийся в нем капсаицин, снижает уровень гормона голода и помогает худеть, рассказала спортивный врач и эксперт по здоровому образу жизни Александра Чистякова. Неожиданную пользу острых блюд она назвала «Ленте.ру».

Алкалоид капсаицин содержится в разных видах стручкового перца, при раскусывании перца он выводит из строя болевые рецепторы, и мозг перестает получать сигналы о боли, объяснила Чистякова. Капсаицин поглощает нейропептид P (который должен передавать ощущение боли) и стимулирует выработку снимающих воспаление веществ.

Также капсаицин связывается с рецептором, блокировка которого приводит к выбросу эндорфинов, продолжила Чистякова. Эндорфины работают как обезболивающее и вызывают легкое ощущение эйфории. Врач добавила, что этими свойствами ученые объясняют привязанность некоторых людей к острому.

Попадая на слизистую капсаицин подавляет размножение бактерий: кишечной палочки и даже бактерии Helicobacter pylori, вызывающей гастрит, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Жжение провоцирует увеличение секреции слизи, значит косвенно способствует пищеварению. Капсаицин часто применяют в спортивных БАДах. Исследования говорят о способности вещества снижать уровень глюкозы в крови и увеличивать терморегуляцию, что может косвенно ускорять метаболизм и способствовать похудению

Александра Чистяковаврач

Чистякова добавила, что капсаицин способствует уменьшению гормона голода грелина, снижает уровень плохого холестерина и артериальное давление за счет расширения сосудов.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

При употреблении в пищу чистого перца или острых блюд необходимо помнить, что капсаицин может и навредить, предупредила собеседница «Ленты.ру».

При попадании чистого вещества на кожу возникает химический ожог. То же самое происходит со слизистой желудка и кишечника при потреблении большого количества перца. Сам капсацин не переваривается желудком и в неизменном виде выводится через ЖКТ

Александра Чистяковаврач

«Регулярное раздражение слизистой ЖКТ может привести к обострению или образованию язвенной болезни. Толерантность к острому можно развить, поэтому непривыкшему к острой еде человеку лучше начинать употребление с малых порций острой пищи», — подвела итог врач.

Ранее Александра Чистякова предупредила о вреде полного отказа от соли. По ее словам, без соли человек может прожить не более 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Комментарии отключены
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    Небензя обвинил генсека ООН в игнорировании предупреждений про Каховскую ГЭС
    Гоар Аветисян показала шрам на теле после подтяжки кожи
    На Западе объяснили причины вялого контрнаступления ВСУ
    Блинкен заявил о введении санкций против двух сотрудников ФСБ
    Движение транспорта на центральных улицах Москвы закроют на день
    Мужчина рассказал о жизни с приходящими по расписанию головными болями
    Крупный пожар в российском супермаркете сняли на видео
    В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС
    Блогерша перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.