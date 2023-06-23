Вора в законе Дато Свана вновь задержали после оправдания присяжными

В Москве присяжные оправдали вора в законе Дато Свана, после освобождения его задержали

В Мосгорсуде коллегия присяжных оправдала 50-летнего вора в законе Давида Герлиани, известного в уголовной среде как Дато Сван, но после освобождения он вновь был задержан силовиками. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, 20 июня шестеро из восьми присяжных сочли недоказанной вину авторитета во вменяемых ему обвинениях в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. На основании такого решения Дато Свану был вынесен оправдательный вердикт, и его освободили.

Оперативники уголовного розыска позже выяснили его местонахождение — он находился в частном доме подмосковного Крекшино. Его задержали как иностранца, находящегося на территории России нелегально, и препроводили в депортационный центр в деревне Сахарово.

Там он будет ожидать высылки из страны.

Прокуратура Москвы сообщала, что криминальный авторитет распространял свое влияние на заключенных исправительных колоний и изоляторов в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ульяновской, Смоленской и Ленинградской областях. Он назначал «положенцев», пропагандировал преступные традиции. Кроме того, Дато Сван создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 миллионов рублей под надуманным предлогом и угрожали ему расправой. Одного из злоумышленников задержали, когда потерпевший передал ему часть требуемых денег — 10 миллионов рублей.

В марте 2022 года вора в законе задержали в Египте и экстрадировали в Россию. После помещения в СИЗО он во время досмотра лично сообщил инспектору дежурной службы изолятора, что обладает статусом вора в законе.