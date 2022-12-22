Вора в законе Дато Свана осудят за криминальный статус и вымогательство 15 млн рублей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 50-летнего Давида Чачибая, обвиняемого в вымогательстве 15 миллионов рублей и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

До 12 сентября 2013 года мужчину звали Давид Герлиани. В криминальных кругах он известен как вор в законе Дато Сван. Дело направлено в Мосгорсуд.

По данным ведомства, будучи криминальным авторитетом, он распространил свое влияние на заключенных исправительных колоний и изоляторов в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ульяновской, Смоленской и Ленинградской областях. Он назначал «положенцев», пропагандировал преступные традиции. Кроме того, Чачибая создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 миллионов рублей под надуманным предлогом и угрожали ему расправой. Одного из злоумышленников задержали, когда потерпевший передал ему часть требуемых денег — 10 миллионов рублей.

В апреле прошлого года Герлиани-Чачибая было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года его объявили в международный розыск, а в марте 2022 года задержали на территории Египта. В мае его экстрадировали в Россию. После помещения в СИЗО он во время досмотра лично сообщил инспектору дежурной службы изолятора, что обладает статусом вора в законе.

Как рассказал «Ленте.ру» источник, наличие этого статуса подтверждают и наколки на теле Чачибая, нанесенные в период с января 2014 по ноябрь 2017 года. Согласно заключению культурологической экспертизы, они несут информацию о склонности к асоциальному поведению, принадлежности к высшим кругам преступного мира и отрицании правил.

1 марта 2021 года сообщалось, что криминальный статус Дато Сван получил в марте 2014 года благодаря женитьбе на дочери грузинского вора в законе Вальтера Джеджея.

